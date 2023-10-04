«Прилетит обратка»: ясновидящая рассказала, как высшие силы накажут чиновницу-гадалку Синицину

Труженица екатеринбургской областной думы Ангелина Синицина решила, что принести пользу народу можно гораздо эффективнее, если вплотную заняться гаданиями. Она поняла, что наконец-то нашла свое истинное призвание, сообщает SHOT .

Теперь, открывая магические двери для населения, она зарабатывает по 450 рублей за расклад на картах таро. Мы решили спросить известную ясновидящую Инну Мишину, как на такую резкую смену сферу деятельности посмотрят высшие силы.

По ее словам, тарологом может стать абсолютно любой человек.

«Таро это, в принципе, психологическая подсказка. Это тоже самое, что человек переквалифицировался в психолога. Кто-то пользуется картами таро, кто-то пользуется психологическими картами, разными картинками», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если человек верит в свою программу, предназначение, то никаких проблем не будет. Другое дело, если он сознательно идет на обман, уверена ясновидящая.

«Если человек говорит, что в нем что-то сидит или кто-то в нем говорит, а на самом деле ничего подобного и в помине нет, то от высших сил может прилететь. Может пострадать не только сам человек, но и его кровь, его род», —заключила Мишина.

Ранее ясновидящая рассказала, как не попасть под горячую руку Лешего.