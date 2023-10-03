Проводы Водяного и Лешего: за что накажут древние духи 4 октября

Славяне 4 октября провожают Водяного и Лешего. Зима все ближе, и хозяева лесов и озер отправляются на покой. В этот день наши предки не ходили в лес и старались всячески задобрить духов.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как попрощаться с древними духами.

«Согласно славянской традиции, 4 октября проводят обряды, связанные с лешим и водяным — существами, которые считаются духами природы. Этот день обладает своими особенностями и традициями», — отметила Мишина.

Наши предки верили, что Леший не хочет прощаться со своим царством, злится и поднимает сильные ветра. В этот день он проваливается сквозь землю, засыпает, чтобы весной вернуться вновь. Никто в здравом уме не заходил в лес дальше опушки, если не хотел попасть под горячую руку Лешего.

«Некоторые люди проводят обряды, чтобы умиротворить духов. Эти обряды могут включать в себя подношения или молитвы. На опушке леса оставьте хлебную горбушку и соль», — посоветовала Мишина.

Есть и другие древние заветы, продолжила ясновидящая.

«Избегайте агрессии в отношении природы. Этот день призван укрепить связь с флорой и фауной, поэтому запрещено, например, ломать ветки в лесу. Если вы решите провести обряды, помните, что они связаны с духами природы, и следуйте их традициям с уважением и осторожностью», — заключила экстрасенс.

Ранее Мишина рассказала, что принесет ретроградный Меркурий в октябре.