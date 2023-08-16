Прилеты на юго-западе Украины: рой русских «Шахидов» атакует порты Дуная
Фото: [© РИА Новости / Иван Родионов]
Как передают укропаблики, сразу все оставшиеся еще на Украины порты атакованы российскими беспилотниками. Взрывы звучат в Николаеве, Измаиле, Рени и других украинских портовых городах.
Напомним, минувшей ночью ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ был нанесен значительный ущерб. Спустя сутки, атака продолжилась.
«Юг Одесской области, все кто возле портов, элеваторов, каких-то складов и админ зданий настоятельно рекомендуем пройти в безопасное место. Заходят цели парами по 2 шт», - пишут вражеские ресурсы в соцсетях.
Ранее сообщалось, что ВСУ признали абсолютную неспособность своей ПВО противостоять российским крылатым ракетам Х-22.