Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Сервис «Авито» сообщил в своем телеграм-канале, что его приложение больше недоступно в Google Play, компания проводит расследование по этому поводу.

«Дорогие друзья, к сожалению, приложение «Авито» стало недоступно в Google Play. Мы сейчас выясняем причины. Обязательно будем держать вас в курсе событий», — говорится в сообщении.

Разработчики сообщают, что пользователи, у которых уже имеется приложение «Авито», не столкнутся с серьезными изменениями и смогут продолжать его использовать без проблем. Главное условие — не удалять приложение и проверить настройки телефона, чтобы избежать его автоматического отключения.

Однако стоит учесть, что возможность получения пуш-уведомлений может временно исчезнуть. Поэтому рекомендуется полагаться на уведомления по электронной почте и сообщения внутри приложения.

Для тех, кто еще не установил приложение, его можно загрузить, воспользовавшись ссылками на официальном сайте, а также в Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore. Альтернативно доступна и мобильная версия сайта avito.ru.

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