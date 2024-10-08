Приложения «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play

Приложения «Лаборатории Касперского», предназначенные для обеспечения безопасности устройств на платформе Android, были удалены из Google Play из-за запрета, введенного правительством США на продажу и распространение продукции компании в стране с 29 сентября 2024 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«По решению Google, наши приложения для Android сейчас недоступны в официальном магазине Google Play. Это связано с недавним указом американского правительства, который ограничивает распространение и продажу продукции «Лаборатории Касперского» в США после указанной даты», — указано в заявлении.

Компания отметила, что Google самостоятельно принял решение удалить все продукты «Лаборатории Касперского» из Google Play, что лишило пользователей в разных уголках мира доступа к нашим защитным решениям для Android, хотя принятые в США меры не действуют за пределами этой страны.

По заверению компании, приложения, установленные через Google Play, будут функционировать без перебоев, а платные подписки и функции продолжат работать, так как обновления угроз осуществляются через облачную инфраструктуру «Лаборатории Касперского».

Однако обновить или переустановить приложения из Google Play уже не получится.

Ранее сообщалось, что приложение «Авито» исчезло из Google Play.