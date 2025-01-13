Применение ракеты «Кинжал» с бомбардировщика Су-34 опровергли

Редакция газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда» опровергла применение в зоне СВО гиперзвуковой ракеты «Кинжал» фронтового бомбардировщика Су-34. Недостоверную информацию изначально опубликовали на сайте издания, а потом удалили. Опровержение разместили на сайте.

Представители редакции принесли свои извинения читателям.

«При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе», — написали на сайте.

Упоминание о якобы применении в зоне СВО «Кинжала» экипажем самолета Су-34 содержалось в статье о заслуженном летчике-испытателе России, полковнике Максиме Стефанове. На несоответствие информации действительности обратил внимание эксперт по боевой авиации. Он заявил, что запустить «Кинжалы» с Су-34 никто никогда даже не пытался из-за низкой скорости самолета.