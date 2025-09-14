Пример для молодежи: золотая медалистка из Подольска впервые проголосовала на выборах
Жительница деревни Борисовка Камила Магомедова впервые приняла участие в выборах депутатов городского совета, сообщила пресс-служба администрации г.о. Подольск.
18-летняя выпускница школы имени Д. И. Зернова, получившая золотую медаль за отличную учебу, осознанно подошла к реализации своего избирательного права.
«Хочется, чтобы молодежь проявляла больше активности и не оставалась в стороне от важных решений», — поделилась Камила впечатлениями после посещения избирательного участка.
Ответственная гражданская позиция золотой медалистки стала ярким примером для других молодых избирателей.
Ее участие в выборах может вдохновить сверстников активнее включаться в общественно-политическую жизнь и вносить свой вклад в развитие городского округа и страны.
