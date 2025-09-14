Волейболисты спортшколы «Пахра» поддержали выборы в Совет депутатов Подольска

На выборах в Совет депутатов округа, которые проходят в Подольске, активное участие приняли волейболисты из спортшколы «Пахра». Об этом рассказала администрация муниципального округа.

Одним из участников стал 18-летний связующий игрок команды Алексей Орлов, для которого это событие стало первым опытом голосования. Он пришел на избирательный участок в школу № 21 вместе со своими товарищами по команде.

«Это волнительный день для меня. Я всегда поддерживаю свою команду и уверен, что совместная работа в новом составе совета депутатов приведет к дальнейшему развитию Подольска. Главное — это построить больше новых спортивных площадок, чтобы как можно больше детей увлекались спортом», — поделился эмоциями Алексей.

На выборах он не только проявил свою гражданскую позицию, но и был награжден памятным подарком с символикой округа. Этот момент стал не только важным этапом в его жизни, но и примером для других молодых людей, как важно участвовать в формировании будущего своего города.

Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Подольске 12 сентября одними из первых проголосовали военные в запасе и общественники. Глава городского округа Григорий Артамонов лично поблагодарил тех, кто проявил высокую гражданскую ответственность.