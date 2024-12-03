Примерно половина жителей РФ планируют отправиться в путешествие на новогодние каникулы

Более двух третей жителей РФ хотят встретить Новый год с семьей, а с друзьями — всего почти 8%. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что также более 8% россиян встретят праздник в одиночестве. Каждый третий услышит бой курантов в поездке по России или за рубежом, а также более 30% останутся дома.

Отмечается, что при этом сразу после зимнего торжества примерно половина жителей РФ отправятся в путешествие. Около 42% уже запланировали поездку на каникулы. Примерно 60% из них выбрали внутренние направления, в тройку наиболее популярных вошли Сочи и обе столицы. Также треть туристов улетят за рубеж - в Таиланд, Турцию или Вьетнам.

Ранее в Российском союзе туриндустрии перечислили лучшие направления для январского отдыха.