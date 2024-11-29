В Российском союзе туриндустрии перечислили лучшие направления для январского отдыха

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в январе, если спланировать путешествие уже после новогодних праздников, стоимость отдыха весьма существенно дешевле. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что после 9–10 января скидки могут достигать 50%.

По мнению турэксперта, из зарубежных направлений в январе популярны Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция, Шри-Ланка и Куба. Также популярны внутренние направления, прежде всего для любителей горнолыжных курортов. Самым большим спросом пользуются направления Краснодарского края, Шерегеша, Домбая, Приэльбрусья и Белокурихи.

Он добавил, что стоимость горнолыжных курортов в январе значительно ниже, чем в новогодние праздники. Для предпочитающих культурные путешествия, популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также города Золотого кольца России.

Ранее он перечислил наиболее востребованные туристические направления на Новый год.