Приморский краевой суд смягчил режим лечения в психбольнице шаману Габышеву

Приморский краевой суд решил смягчить режим лечения шамана Александра Габышева. Его переведут в психиатрическую больницу общего типа. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников*.

Напомним, в декабре 2024 года Уссурийский районный суд смягчил шаману Габышеву тип лечения — со специализированного типа на принудительное лечение общего типа в психиатрической больнице. Ходатайство о переводе пациента в стационар общего типа подало руководство медицинского учреждения. Однако Уссурийская городская прокуратура не согласилась с решением райсуда и обжаловала его.

В феврале этого года Приморский краевой суд удовлетворил представление прокуратура об отмене решения суда первой инстанции. Материалы дела были переданы на новое рассмотрение.

В апреле Уссурийский райсуд рассмотрел дело, но не нашел оснований для смягчения режима лечения Габышева.

Шаман Александр Габышев стал известен в 2019 году, когда пешком решил дойти из Якутска до Москвы, чтобы изгнать президента Путина.

Ранее психиатр оценил влияние идеальной жизни из соцсетей на психику человека.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.