«Принял удар на себя»: при стрельбе в анапском техникуме погиб охранник
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Охранник, работавший в индустриальном колледже, погиб при стрельбе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В среду, 11 февраля, 17-летний подросток ворвался в учебное учреждение и сделал минимум шесть выстрелов. Охранник, принявший первый удар на себя, получил тяжелые ранения, медикам не удалось его спасти.
«(Охранник. — Прим. ред.) не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Кондратьев.
По предварительной информации, еще двое человек получили ранения средней тяжести. Точное количество пострадавших уточняется. Все они доставлены в медицинские учреждения.
Нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов. На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются.
