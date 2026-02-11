Появились кадры задержания подростка, устроившего стрельбу в анапском колледже

В Анапе стрельбу возле индустриального колледжа, по предварительным данным, устроил 17-летний подросток, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источников, у задержанного при себе была разгрузка с патронами. Кады с задержанием стрелка также опубликованы в соцсетях.

В среду, 11 февраля, стало известно, что неизвестный устроил стрельбу в учебном заведении. Студенты сообшили, что слышали около шести выстрелов. Учащиеся забаррикадировались в кабинетах и заблокировали двери.

По данным телеграм-каналов, в результате происшествия есть пострадавшие — предварительно, двое раненых. Их увезли на скорой помощи в больницу. Сам подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Улица Промышленная, на которой расположен колледж, сейчас полностью перекрыта. На месте продолжают работу сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб. Известно, что на этой неделе в индустриальном колледже Анапы по плану проходит защита дипломных работ. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются.

