Появилась первая фотография задержанного в Анапе стрелка

В Анапе 17-летний студент индустриального техникума устроил стрельбу внутри здания на улице Промышленной. В Сети появилась первая фотография стрелка. Ее опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Студенты рассказали, что нападавший учился в колледже на автомеханика. На груди у него была закреплена разгрузка с патронами, в руках — охотничье гладкоствольное двуствольное ружье 12-го калибра.

Как отмечает телеграм-канал «112», цены на подобное оружие на отечественном рынке начинаются от 100 тыс. руб. Где подросток его взял — пока неизвестно.

Как рассказали очевидцы, в учебном учреждении прозвучало около шести выстрелов. Первым стрелок атаковал охранника учебного заведения — он получил самые тяжелые ранения. Всего, по предварительным данным, пострадали три человека. Раненых доставили в больницу.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. У него изъяли ружье и 15 патронов. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и бойцы Росгвардии. Улица Промышленная, где расположен техникум, перекрыта.

