Стало известно о возвращении Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

Ранее руководство компании Disney разорвало контракт с Деппом после всех судебных скандалов, которые разразились на фоне его развода с актрисой Эмбер Херд. Оно планировало заменить его каким-либо другим исполнителем. Но очень многие фанаты этой культовой голливудской саги воспротивились такому шагу. Они заявили, что не мыслят в роли Джека Воробья никого другого. В результате в Disney было принято решение вернуть Деппа во время съемок нового фильма.

Портал заявил, что сейчас официально запущены съемки шестого фильма «Пиратов». В нем снова появится Депп в привычной всем роли. Ему предстоит принять участие в павильонных съемках, в то же время не раскрывается никаких других подробностей. Пока нет новостей ни о сюжете, ни о команде, которая занята в проекте.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Деппа Эмбер Херд планирует во второй раз стать матерью.