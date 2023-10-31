«Приносит только смерть и несчастья»: ясновидящая назвала дерево, которое опасно сажать у себя на участке

Многие, купив дачу, решают не разбивать огородные плантации по примеру наших бабушек, а просто посадить радующие глаз цветы и деревья. Например, красавицу ель, которую можно будет еще и нарядить к Новому году.

Однако выяснилось, что это дерево ни в коем случае нельзя сажать на своем участке. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, чем опасна ель под окнами.

«Это дерево страшное. Это дерево — вампир. Не рассчитывайте на счастливый брак, посадив елочку у себя на даче. На Руси это дерево было связано с загробной жизнью. Именно поэтому на гроб умершего кладут еловые ветки», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ель «выгоняет» мужчин из дома, уверена экстрасенс, поэтому не стоит удивляться, если потом годами выйти не может. Это дерево высасывает энергию из всех живущих рядом с ним.

«Примета, которая всегда срабатывает: когда ель сравняется высотой с человеком, то он умрет. Это дерево приносит только смерть и несчастья, поэтому елку ни в коем случае нельзя сажать у себя на приусадебном участке», — заключила собеседница издания.

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