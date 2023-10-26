«Зависит от количества горя»: стало известно, как вселенная накажет пикаперов, обманывающих женщин

Влюбить в себя девушку, а потом жестоко бросить и смеяться над ней в кругу своих друзей — это особая гордость пикаперов. Существуют даже курсы пикапа, где молодые мужчины упражняются в искусстве соблазнения. Психологи уверены — эти молодые люди полны комплексов и непроработанных детских страхов, а эзотерики считают, что смеяться им придется недолго, ведь вселенная заставит их заплатить за свои развлечения.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как высшие силы наказывают пикаперов. По ее словам, чаще всего жертвами коварных соблазнителей девушки становятся на курортах.

«Во вселенной все находится в балансе, поэтому за такое поведение мужчины непременно будут наказаны», — заявила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мужчины вскоре с ужасом обнаружат, что их финансовая ситуация стала безвыходной, уверена экстрасенс. Они буду вынуждены набрать кредитов, за которые не смогут расплатиться.

«Молодой мужчина может внезапно заболеть, попасть в аварию, получить различные травмы — может даже оказаться инвалидом. Все зависит от количества горя, которое он причинил девушкам, и степени его раскаяния. Играть чувствами людей очень опасно», — предостерегла Алиева.

Ранее ясновидящая рассказала, как нейтрализовать действие примет, предвещающих несчастье.