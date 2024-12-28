Принц Эндрю отказался выгуливать собак Елизаветы II из-за депрессии

64-летний принц Эндрю, младший сын Елизаветы II, находится в депрессии. Из-за своего психологического состояния он даже перестал выгуливать двух корги, владелицей которых была его мать, королева Елизавета II.

Он поручил ухаживать за Мьюикой и Сэнди прислуге, хотя раньше регулярно выгуливал питомцев сам.

Герцог Йоркский совместно с бывшей супругой, Сарой Фергюсон, делит опеку над собаками. Несмотря на развод, они живут вместе.

На протяжении своей жизни Елизавета II держала более 30 корги и дорги (помесь корги с таксой). В последние годы она больше проводила время с двумя собаками — Мьюиком и Сэнди. Сейчас за собаками ухаживают Эндрю и Саре Фергюсон. Принц Эндрю подарил маме собак во время пандемии коронавируса, чтобы поднять ей настроение.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл вышла в свет в новом образе и без принца Гарри.