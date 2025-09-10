Принц Гарри встретился с королем Карлом после долгого разрыва

По данным Daily Express, после полуторагодичного перерыва состоялась первая личная встреча принца Гарри с королем Карлом, прошедшая после возникшего между ними конфликта.

Встреча, во время которой принц и король пили чай, длилась 54 минуты и прошла в Кларенс-хаусе.

В статье отмечается, что герцог Сассекский стремился к встрече с отцом во время своего четырехдневного пребывания в Великобритании, и эта непродолжительная беседа стала значимым моментом в их отношениях. Подчеркивается, что предыдущая встреча Гарри с монархом состоялась после того, как Карлу был поставлен диагноз «рак».

После разговора с королем принц отправился на мероприятие, посвященное Играм непокоренных — соревнованию для раненых военнослужащих и ветеранов, основанному им в 2014 году.

Согласно планам, в четверг, 11 сентября, принц Гарри покинет Великобританию и вылетит в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что король Карл III начал продавать плюшевые копии себя.