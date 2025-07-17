Принцесса из Африки переехала в Россию ради русского мужа

Необычная любовная история связала Южную Африку и Алтайский край — принцесса народа тсонга Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за уроженца города Яровое Артема Сидоренко. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Пара устроила две свадебные церемонии: традиционную на родине невесты в провинции Лимпопо и современную в Кейптауне, прежде чем переехать в Россию. Тсакани, принадлежащая к королевской семье народа тсонга, сделала смелый выбор — променяла африканские просторы на жизнь в небольшом алтайском городке.

Отмечается, что россияне тепло приняли экзотическую невесту, а дети соседей уже пользуются возможностью практиковать английский с носителем языка.

Супруги разрабатывают амбициозный образовательный проект.

Примечательно, что переезд принцессы в Россию состоялся несмотря на существенные различия в климате и укладе жизни. Яровое в Алтайском крае, известное своими солеными озерами, стало для африканки новым домом.

Ранее сообщалось, что американец получил паспорт России после двух лет помощи на СВО.