«Принцесса» не прошла: в Подмосковье яхта впечаталась в мост

Судно, стоимость которого оценивается в 80 млн руб., застряло при проезде под мостом, не сумев преодолеть препятствие из-за своих габаритов.

Яхту перевозили на трале с белорусскими номерными знаками. Предварительно, водитель грузовика нарушил правила перевозки крупногабаритного груза, не убедившись в возможности безопасного проезда под искусственным сооружением. Теперь ему грозит административный штраф.

В ГИБДД напоминают, что проезд под мостами с негабаритным грузом требует строгого соблюдения правил. Водитель с таким грузом должен обязательно иметь специального разрешение, точно знать высоту транспорта с грузом.

При малейших сомнениях в безопасности маневра водитель должен немедленно остановиться и вызвать специалистов ГИБДД для организации объезда.

