«Принцесса» не прошла: в Подмосковье яхта впечаталась в мост
Водитель фуры из Белоруссии застрял с яхтой под мостом в Долгопрудном
Фото: [flickr.com]
Роскошная 19-метровая яхта Princess 60 стала главной участницей дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в подмосковном Долгопрудном, передает SHOT.
Судно, стоимость которого оценивается в 80 млн руб., застряло при проезде под мостом, не сумев преодолеть препятствие из-за своих габаритов.
Яхту перевозили на трале с белорусскими номерными знаками. Предварительно, водитель грузовика нарушил правила перевозки крупногабаритного груза, не убедившись в возможности безопасного проезда под искусственным сооружением. Теперь ему грозит административный штраф.
В ГИБДД напоминают, что проезд под мостами с негабаритным грузом требует строгого соблюдения правил. Водитель с таким грузом должен обязательно иметь специального разрешение, точно знать высоту транспорта с грузом.
При малейших сомнениях в безопасности маневра водитель должен немедленно остановиться и вызвать специалистов ГИБДД для организации объезда.
