Принудительная уборка снега: УК могут оштрафовать за привлечение сотрудников

Управляющие компании не имеют права заставлять сотрудников, чьи обязанности не связаны с уборкой, выходить на расчистку снега. За такие действия предусмотрены штрафы и иные меры административной ответственности, предупредили в Общественной палате РФ.

Управляющие компании, которые после снегопадов привлекают к уборке дворов и улиц работников, не предусмотренных для этих задач, рискуют столкнуться с административным наказанием. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, если работодатель принуждает сотрудника выполнять работу, не указанную в трудовом договоре или должностной инструкции, это считается нарушением трудового законодательства. В таких случаях возможны предупреждение или штрафы: до 5 тысяч рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и от 30 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.

Эксперт пояснил, что к ликвидации последствий снегопадов нельзя привлекать, например, бухгалтеров, инженеров или других специалистов, чьи функции не связаны с уборкой территории. Принудительный труд, то есть выполнение работы под угрозой наказания, прямо запрещен Трудовым кодексом РФ.

Машаров отметил, что сотрудник имеет право выполнять только ту работу, которая указана в его трудовом договоре. Привлечение к другим обязанностям возможно лишь с личного согласия работника или в рамках совместительства.

При этом неубранный снег во дворах и опасные сосульки на крышах, по словам эксперта, говорят о том, что управляющая компания не выполняет свои прямые обязанности. За такие нарушения предусмотрены более серьезные санкции: штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, их возможная дисквалификация на срок до трех лет, а также штрафы от 250 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, в регионах действуют собственные нормы административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Москве прогнозируют мороз до −23 градусов.