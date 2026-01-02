«Приора-беседка» вне физики: необычная чеченская маршрутка удивила жителей

На дорогах Чечни появился нестандартный общественный транспорт, привлекающий внимание местных жителей и пользователей интернета. По улицам села Белгатой курсирует автомобиль «Приора», к кузову которого прикреплена легкая ажурная беседка, заменяющая привычную крышу и двери.

Как отмечают в соцсетях, такая конструкция, вероятно, призвана решить проблему духоты в салоне в жаркую погоду, обеспечивая постоянную вентиляцию. Водители подобного транспорта, судя по комментариям, делают акцент на веселье и незабываемые впечатления от поездки, хотя вопросы безопасности при этом явно отходят на второй план. Этот случай стал не первым примером экстравагантного мобильного сервиса на Кавказе.

Ранее, в сентябре 2025 года, в Кабардино-Балкарии полиция задержала работников передвижного барбершопа, который функционировал прямо в кузове движущейся «Газели». Тогда сотрудники МВД составили на водителя восемь административных протоколов, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а с парикмахерами провели профилактическую беседу о недопустимости оказания услуг во время движения. Новая «маршрутка-беседка» пока что избегает внимания правоохранителей, продолжая удивлять прохожих своим оригинальным видом.

