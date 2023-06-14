«Приписывать к Минобороны не нужно»: юрист рассказал, что нужно делать с ЧВК

Многие задачи, которые выполняют частные военные компании (ЧВК) в рамках СВО, регулируются законодательно. Однако в целом правовой статус таких организаций не определен, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов в беседе с «Интерфаксом».

В связи с этим парламентарий пообещал, что в Госдуме выдвинут идеи для решения этого вопроса.

Практикующий юрист Евгений Безручкин напомнил, что законопроект, регулирующий деятельность ЧВК, рассматривали в Госдуме еще в 2012 году. тогда документ законопроект так и не был принят: его вернули автору для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы.

«Спустя 10 лет опять возвращаемся к вопросу о правовом статусе этих компаний. На сегодняшний момент их деятельность регламентируется ФЗ о Федеральным законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», – рассказал Безручкин, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист уточнил, что в связи с участием некоторых ЧВК сегодня в специальной военной операции, возникает вопрос о том, под какие нормы закона попадают их действия.

«На мой взгляд, приписывать их к Минобороны не нужно. Надо определить их правовой статус путем принятия специального закона, регулирующего их деятельность. При этом заслуги перед Родиной приравнять к военнослужащим», – считает эксперт.

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