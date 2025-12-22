«Природа сошла с ума»: в московских парках в декабре зацвели растения и выросли грибы

В Москве в конце декабря зафиксировали аномальное природное явление — на земле распустились зеленые растения, а рядом выросли грибы, внешне похожие на зимние опята. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вместо снежного покрова и промерзшей земли в столичном парке зеленеет молодая поросль, а у корней деревьев красуются шляпки грибов. По мнению биологов, причиной такого природного сбоя стал продолжительный период аномально теплой погоды, установившейся в центральной России в декабре. Отсутствие стабильных морозов и положительные температуры почвы могли «обмануть» некоторые травянистые многолетники, спровоцировав преждевременное сокодвижение и рост.

Что касается грибов, то, скорее всего, это зимние опята — один из немногих видов, способных плодоносить во время оттепелей даже в холодное время года. Однако их массовое появление в городской черте в декабре также называют признаком климатической аномалии. Специалисты отмечают, что подобные случаи, хотя и выглядят безобидно, могут негативно сказаться на растениях-«торопыгах». Резкое возвращение морозов способно погубить побеги, что ослабит их перед новым, уже законным весенним сезоном.

