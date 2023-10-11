«Природный магнетизм»: названа причина популярности Витаса в Китае

Российский певец Витас пользуется особой популярностью в Китае. Он успешно выступает там с 2004 года и всегда собирает полные залы.

Накануне у исполнителя хита «Седьмой элемент» тоже был концерт в городе Сучжоу, завершившийся аншлагом. Однако из-за неполадок со сканером порядка семи тысяч зрителей смогли пройти на шоу по поддельным билетам, пишет РИА Новости.

Как рассказала психолог цифр и цвета Полина Пименовна, в первую очередь успех Витаса в Китае можно объяснить блестящей работой PR-менеджеров и маркетологов.

«Но мы взаимодействуем друг с другом вне зависимости от того, два это человека или человек и страна. Это слияние двух энергий, которые могут приносить либо успех и благополучие, либо разрушение», — пояснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, если опираться на принципы цифровой психологии, при взгляде на дату рождения Витаса сразу видны коды, указывающие на артистизм.

«Также читаются популярность и природный магнетизм. Это природная данность, которая проявлена у певца, и он отлично проживает свою нумерологическую карту, максимально реализуя энергию в совместимости с Китайской Народной Республикой», — считает эксперт.

Ранее выяснилось, что получит Витас после скандала в Китае.