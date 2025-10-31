Пришел на суд с романом «Любовь во время чумы»: что сказал на последнем слове Шабутдинов

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов приговорен к семи годам колонии. Масштабное дело включало 113 эпизодов мошенничества, а финальное судебное заседание обнажило контраст между прежней жизнью блогера и его философскими размышлениями в зале суда. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Суд признал Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, удовлетворив основную часть требований прокуратуры. Хотя защита настаивала на чрезмерной строгости запрошенного обвинением наказания, суд счел доказательства вины неопровержимыми.

Перед оглашением приговора Шабутдинов заявил, что полностью осознает свою вину. Он подчеркнул, что успел компенсировать ущерб всем потерпевшим, кто согласился принять деньги. В своем последнем слове коуч рассказал о духовной трансформации, заявив, что раньше существовал в мире безудержного потребления и показной роскоши.

Символичным жестом стало его появление в зале суда с романом Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы». Эта книга, повествующая о испытаниях чувств на фоне социальных катаклизмов, стала немым комментарием к его собственной истории, в которой личная драма разворачивалась параллельно с судебным процессом.

