Пришел в дырявом носке и всех обескуражил

Основатель блокчейн-платформы Ethereum и один из самых известных криптомиллионеров Виталик Бутерин стал героем обсуждений в соцсетях после того, как появился на публике в носке с дыркой. Фото было сделано во время его выступления на конференции в Таиланде. Об этом пишет Foresight News.

Снимок, на котором видна протертая пятка носка, был сделан на конференции ETH Chiangmai, где Бутерин представлял свою новую книгу. Пользователи сети с иронией отреагировали на то, что человек с состоянием, оцениваемым более чем в $700 млн только в криптоактивах, не позаботился о безупречном внешнем виде. Многие шутили, что волатильность крипторынка не позволяет ему купить новые носки.

Для самого Бутерина подобные ситуации не в новинку. Он известен своим простым стилем в одежде, прямолинейностью и минималистичным образом жизни. Несмотря на огромное состояние, у программиста нет собственного жилья и он периодически проживает в коммунах с коллегами по проекту.

Ранее сообщалось, что криптовалютный рынок по-прежнему может оставаться одной из наиболее нестабильных и подверженных манипуляциям сфер инвестирования.