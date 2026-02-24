Пришельцы выбирают «Продукты»: в Менделеево НЛО зависло над магазином в очереди за колбасой

Жители поселка Менделеево под Солнечногорском переживают нашествие неопознанных летающих объектов, пишет REGIONS. На этот раз космическая гостья зависла прямо над магазином «Продукты». Местный очевидец успел заснять явление на видео и выложил кадры в социальные сети.

На кадрах действительно видно нечто, подозрительно напоминающее летающую тарелку из фантастических фильмов. Облако идеальной обтекаемой формы зависло над крышей продуктового магазина, словно пришельцы решили прикупить чего-нибудь к ужину.

«Необычные и странные сегодня облака нависли над нашим Менделеево!», — написал автор публикации.

Пользователи соцсетей отреагировали с юмором. Кто-то предположил, что инопланетянам просто надоело питаться сублиматами и они решили разнообразить рацион земными продуктами. Другие поинтересовались, принимают ли в магазине оплату инопланетной валютой.

Однако метеоролог-любитель из Солнечногорска Василий Круглов поспешил развеять космические иллюзии. В беседе с изданием REGIONS он объяснил, что на самом деле произошло.

«Иногда в атмосфере складываются особые условия: температура, влажность и скорость ветра создают так называемые линзовидные облака. Они действительно могут напоминать летающие тарелки или другие необычные объекты. Это не связано ни с какими аномалиями, просто природа любит удивлять нас своими формами» — пояснил Василий Круглов.

Линзовидные облака, по словам эксперта, образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их характерная особенность — способность не двигаться даже при сильном ветре. Процесс похож на стоячую волну в горной реке за крупным камнем.

Это не первая аномалия в Менделеево за последнее время. Ранее местный житель уже публиковал видеоролик, на котором, по его утверждению, ему удалось заснять Лешего. Теперь к лесному духу добавились и инопланетяне. Похоже, поселок становится настоящей меккой для охотников за паранормальными явлениями. Впрочем, как показала практика, чаще всего за пришельцами и мифическими существами скрываются вполне земные и объяснимые вещи. Но смотреть на них все равно интересно.

