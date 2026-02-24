Пришельцы выбирают «Продукты»: в Менделеево НЛО зависло над магазином в очереди за колбасой

Жители поселка Менделеево под Солнечногорском переживают нашествие неопознанных летающих объектов, пишет REGIONS . На этот раз космическая гостья зависла прямо над магазином «Продукты». Местный очевидец успел заснять явление на видео и выложил кадры в социальные сети.

На кадрах действительно видно нечто, подозрительно напоминающее летающую тарелку из фантастических фильмов. Облако идеальной обтекаемой формы зависло над крышей продуктового магазина, словно пришельцы решили прикупить чего-нибудь к ужину.

«Необычные и странные сегодня облака нависли над нашим Менделеево!», — написал автор публикации.

Пользователи соцсетей отреагировали с юмором. Кто-то предположил, что инопланетянам просто надоело питаться сублиматами и они решили разнообразить рацион земными продуктами. Другие поинтересовались, принимают ли в магазине оплату инопланетной валютой.

Однако метеоролог-любитель из Солнечногорска Василий Круглов поспешил развеять космические иллюзии. В беседе с изданием REGIONS он объяснил, что на самом деле произошло.

«Иногда в атмосфере складываются особые условия: температура, влажность и скорость ветра создают так называемые линзовидные облака. Они действительно могут напоминать летающие тарелки или другие необычные объекты. Это не связано ни с какими аномалиями, просто природа любит удивлять нас своими формами» — пояснил Василий Круглов.

Линзовидные облака, по словам эксперта, образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Их характерная особенность — способность не двигаться даже при сильном ветре. Процесс похож на стоячую волну в горной реке за крупным камнем.

Это не первая аномалия в Менделеево за последнее время. Ранее местный житель уже публиковал видеоролик, на котором, по его утверждению, ему удалось заснять Лешего. Теперь к лесному духу добавились и инопланетяне. Похоже, поселок становится настоящей меккой для охотников за паранормальными явлениями. Впрочем, как показала практика, чаще всего за пришельцами и мифическими существами скрываются вполне земные и объяснимые вещи. Но смотреть на них все равно интересно.

