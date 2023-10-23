«Пришла в офис на полчаса позже»: как туман повлиял на рабочий понедельник москвичей

«Я обычно добираюсь на работу как раз через Кутузовский, еду с самого запада столицы. Утром там часто пробки, но сегодня еще и не видно было практически ничего. Навигатор показал, что дальше только хуже. В итоге оставила машину во дворах и решила пересесть на метро. Но все равно пришла в офис на полчаса позже», — посетовала девушка в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».