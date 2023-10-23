«Пришла в офис на полчаса позже»: как туман повлиял на рабочий понедельник москвичей
В Москве из-за тумана люди опоздали на работу
Фото: [Владимир Федоренко/©РИА Новости]
Более 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за тумана, пишет «Коммерсант». На дорогах на фоне такой погоды выросло количество ДТП: например, на Кутузовском проспекте две аварии произошли на одном и том же месте менее чем за полчаса.
Москвичка Алена Рыбина призналась, что опоздала на работу из-за тумана.
«Я обычно добираюсь на работу как раз через Кутузовский, еду с самого запада столицы. Утром там часто пробки, но сегодня еще и не видно было практически ничего. Навигатор показал, что дальше только хуже. В итоге оставила машину во дворах и решила пересесть на метро. Но все равно пришла в офис на полчаса позже», — посетовала девушка в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако для многих москвичей туман стал поводом для того, чтобы полюбоваться явлениями природы и поразмышлять о вечном. Екатерина Чернышова призналась, что ее осенняя погода «накрыла капитально».
«В выходные было настроение сидеть дома и печь булочки. Так и сделала, а сегодня в туманное утро понедельника пришлось выползать на работу и перестраиваться на рабочий лад. То еще приключение, но музыка подняла настроение», — заметила Екатерина.
Ранее стало известно, стало известно, когда исчезнет туман в Москве.