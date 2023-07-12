«Прислушиваться надо»: российский профессор рассказал, на кого нужно опираться властям в борьбе с укронацистами

В прошлом месяце в редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня» обратился профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов с предложением установить подбитую технику НАТО у иностранных посольств.

Теперь спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному Комитету по обороне проработать соответствующий вопрос.

Как считает Рожнов, эта новость свидетельствует о готовности власти прислушиваться к мнению общества.

«Взаимодействие государства и общества, необходимое в любое время, особенно актуально в условиях ведения боевых действий, а тем более сейчас, когда против нашей страны руками марионеточного укронацистского режима ведет борьбу весь коллективный Запад», — уточнил профессор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Правовед отметил, что ради победы над врагом, который бросил вызов самому существованию России, наша государственная власть просто обязана опираться на народ.

«Прежде всего, прислушиваться надо к его политически активной патриотической части. Государство должно стремиться воплощать в жизнь те разумные предложения, которые идут «снизу», из народной толщи. Только совместными усилиями мы можем достичь общей цели — Победы — и сохранить наше Отечество для нас и наших детей», — отметил Рожнов.

В целом же, по его словам, демонстрация подбитых «Брэдли» и «Леопардов» окажет серьезное влияние не только на настрой наших граждан.

«Фото- и видеокадры с уничтоженными натовскими танками и БМП, которые преподносились украинской пропагандой чуть ли не как чудо-оружие, гарантирующее «перемогу», несомненно, окажут колоссальное демотивирующее и отрезвляющее воздействие на население Украины», — добавил профессор.

Кроме того, по его словам, такой шаг подорвет моральный дух украинских солдат и нанесет огромный удар по авторитету местной администрации и лично президента Зеленского.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали идею установить танки НАТО в Москве.