«Приснился папа, просил никуда не идти»: сверхъестественная сила спасла русского штурмовика от обстрела

Антон Ш. из Уфы сейчас находится на своем втором контракте с Минобороны — долго в мирной жизни у него побыть не получилось. Мужчину направили в штурмовую бригаду, где он в очередной раз убедился, что материалистом ему не быть.

Недавно на передовой произошла одна вещь, после которой солдат еще больше поверил в Бога и сверхъестественное. Это произошло, когда Антон был в группе эвакуации.

«Ночью мне приснился погибший папа, который плакал и просил никуда не идти. Но на следующий день мы вышли за раненым. Когда его несли на носилках, я почувствовал удар в спину и упал в яму от снаряда, хотя сзади меня никто не шел. А через несколько секунд начался минометный обстрел», — рассказал боец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объяснил Антон, в его группе было восемь человек, чтобы менять друг друга на носилках. После того неожиданного обстрела четверо получили ранения и один погиб.

«Трое целых нас осталось. А где я шел, туда в дерево попали осколки — как раз на уровне головы. Если бы я не упал, эти осколки пришлись бы мне в голову, и я бы не выжил», — поразился везению наш собеседник.

Так как сил уже не осталось, эвакуацию в тот день пришлось отложить. Идти до места надо было около семи км по лесу. Вначале вытащили раненых, а на следующий день уже вынесли погибших.

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