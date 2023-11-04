Присоединение Сибири, Северного Кавказа и кириллица: 23% россиян не знают истории Дня народного единства

У участников исследования, которых насчитывалось свыше 200 человек, спрашивали, какому событию посвящен праздник, отмечающийся 4 ноября.

77% ответили, что в этот день народное ополчение во главе Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов, еще 9,3% уверены, что праздник посвящен входу в состав Русского государства Сибири и Дальнего Востока, где проживает много разных народностей.

На варианты «Братья Кирилл и Мефодий изобрели кириллицу, тем самым облегчив общение представителей разных народностей, проживающих на Руси» и «Северный Кавказ стал частью Российской империи» пришлось 2,9% и 1% соответственно. 5,9% затруднились ответить и 3,9% отметили, что ни один из вариантов не является правильным.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель истории государства и права России Артемий Рожнов уверен, что такие результаты показывают, что абсолютное большинство жителей России правильно понимает суть Дня народного единства как праздника, знаменующего межнациональное единство в нашей стране.

«Только один из десяти опрошенных либо не знает, что именно символизирует данный праздник, либо видит в нем какую-то другую подоплеку, например, социально-политическую, возможно, путая День народного единства с недолго предшествовавшим ему, но так и не прижившимся Днем согласия и примирения (7 ноября)», — пояснил Рожнов в беседе с нашим корреспондентом.

Также, по его словам, подавляющее большинство граждан в курсе исторической основы отмечаемого 4 ноября праздника: он приурочен к событиям Смутного времени, когда русский народ вместе с другими народами России совокупными усилиями освободили нашу общую Родину от иноземных оккупантов.

«Таким образом, результаты опроса говорят о том, что за 18 лет, которые существует День народного единства, государству успешно удалось привить обществу верное представление о сути этого праздника», — добавил профессор.

Ранее историк рассказал, как русский народ достиг единства.