Приставка с «начинкой»: пара из Новосибирска купила PlayStation, кишащую живыми тараканами

Молодая пара приобрела приставку по объявлению за 14 тысяч рублей. Несмотря на то что продавец предоставила видеоподтверждение исправности устройства, уже в машине покупатели почувствовали резкий неприятный запах, исходивший от коробки с гаджетом.

Дома попытки отмыть корпус снаружи не помогли избавиться от вони, поэтому новый владелец решил вскрыть устройство. Под крышкой обнаружилась колония из нескольких десятков живых и мертвых тараканов, которые облюбовали теплые чипы консоли. Чтобы спасти покупку и не заразить квартиру, паре пришлось провести радикальную дезинсекцию: детали разбирали, поочередно промывали и выносили на мороз на балкон.

После многократной чистки и использования ловушек запах исчез, однако покупатели до сих пор опасаются, что часть насекомых могла выжить внутри труднодоступных узлов. Попытки связаться с бывшей владелицей и предупредить ее о наличии паразитов в ее жилье ни к чему не привели — женщина проигнорировала сообщения.

