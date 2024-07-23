Приставы лишат звезду UFC Нурмагомедова семейного дома и почти 80 млн рублей

Запущено исполнительное производство из-за крупных долгов бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Приставы намерены первым этапом изъять минимум 79,4 миллиона рублей. Долг могут погасить также, продав семейный дом и другое имущество борца, пишет Mash.

ФНС РФ не получила от боксера свыше 300 млн рублей. С 5 июля ему запретили выезд из страны, обязав выплатить долги. Судебные приставы уже начали все процедуры изъятия, причем не только средств.

Пока начался поиска имущества Нурмагомедова для изъятия и продажи. Канал уточняет, что забрать в рамках исполнительного производства могут семейный дом в Дагестане и элитные автомобили спортсмена. Все это продадут для погашения задолженности. Наверняка известно, что первым делом с Хабиба Нурмагомедова изымут 79,4 млн рублей.

Напомним, что блокировке подвергли счета Eagle FC и благотворительного фонда Нурмагомедова и двух компаний, принадлежащих его брату. Долг самого борца включил не только неуплату по налогам, но также накопившиеся штрафы и пени.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт в Палестине.