Приставы не могут установить местонахождение Витаса, чтобы взыскать долги за ЖКУ
Витас пропал с внушительными долгами за коммуналку
Судебные приставы до сих пор не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам, разыскивая исполнителя последние месяцы. Это следует из документов судебных органов.
Согласно предоставленным данным, сумма задолженности составляет приблизительно 52 тысячи рублей. Исполнительное производство было закрыто из-за невозможности установить местонахождение певца-должника.
«Судебные приставы не смогли взыскать с Витаса задолженность по коммунальным платежам», — информирует ТАСС.
