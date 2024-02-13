Виктория Боня рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым

В личной жизни ведущей Виктории Бони произошли перемены. Только недавно поклонники радовались за то, что звезда нашла счастье с бизнесменом Русланом Гасановым, как им сообщили о разрыве. Прямо перед 14 февраля «королева пластики» осталась в гордом одиночестве, сообщает портал «Дни.ру» .

Бизнесмен Руслан Гасанов и Виктория Боня разорвали отношения в преддверии Дня влюбленных. Это стало известно от самой ведущей, которая запустила сторис в личном блоге в формате «вопрос-ответ». Она появилась на фото с большим букетом роз и предложила поклонникам угадать, кто сделал подарок. Как ни странно, дарителем не являлся возлюбленный.

Однако подробностей разрыва Боня сообщать не торопится. Она пообещала, что расскажет об этом развернуто позже. Судя по виду, перемены в личной жизни не слишком обеспокоили диву.

Напомним, что Гасанов и Боня познакомились в 2021 году в ОАЭ. Она долгое время не давала мужчине шанса из-за штампа в паспорте. Однако бизнесмен бросил свою семью и стал строить отношения с Боней.

Ранее сообщалось, что хейтеры одолели Викторию Боню за вид после пластики.