Приставы оставили мать-одиночку без денег

В Новом Уренгое приставы лишили средств женщину, которая одна воспитывает ребенка на пособие по потере кормильца. Как оказалось, это взыскание было незаконным. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как установила прокуратура ЯНАО, судебные приставы дважды ошиблись, списав с женщины в общей сложности около 170 тысяч рублей. Первое незаконное взыскание в размере 18 тысяч рублей произошло еще в 2019 году. Однако в мае текущего года ошибка повторилась: на этот раз сумма составила более 150 тысяч рублей.

Женщина, оставшаяся без средств к существованию, была вынуждена обратиться за помощью в прокуратуру.

Проверка показала, что действия приставов не имели законных оснований. Все незаконно удержанные деньги были возвращены северянке в полном объеме.

Ранее сообщалось, что россиянин выгнал из квартиры экс-супругу с детьми и прописал новую жену.