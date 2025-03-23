Приставы второй год не могут взыскать долги с музыкантов «Дискотеки Аварии»

Судебные приставы уже второй год не могут добиться от музыкантов из группы «Дискотека Авария» погашения задолженности. По информации от SHOT, за 2024 год доходы артистов подросли в три раза.

Как выяснили журналисты, общий лейбл Алексея Рыжова и Алексея Серова «Авария Энтертеймент» за прошлый год заработал около 6 млн рублей. Раньше было хуже: отчитывались примерно о двух миллионах доходов.

Однако, несмотря на это, музыканты не могут оплатить штраф, который был выписан ГИБДД в 2023 году за нарушение правил дорожного движения. Сумма штрафа увеличилась на 10 тысяч рублей за два года.

Стало известно, что в связи с этим Федеральная служба судебных приставов была вынуждена инициировать исполнительное производство с целью взыскания задолженности.

Ранее сообщалось, что суд заставил жену бывшего вратаря сборной России Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей.