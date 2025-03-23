Суд заставил жену бывшего вратаря сборной России Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей

Бывший игрок сборной России по футболу Руслан Нигматуллин добился успеха в судебном разбирательстве против своей бывшей супруги. В результате суд обязал её выплатить 59 миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения Екатерины Гордон, которая представляла интересы Руслана в суде.

Супруга бывшего вратаря, Елена, не стала соблюдать условия соглашения и реализовала их совместное жильё в столице за 121 миллион рублей. После этого она покинула территорию Российской Федерации. Кроме того, она претендовала на половину квартиры в Майами.

«В свою очередь, очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда. В противном случае мы будем вынуждены предпринять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения», — заявили в компании «Гордон и сыновья».

Теперь Елена обязана выплатить бывшему супругу половину стоимости проданной недвижимости.

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