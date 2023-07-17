Пристройку к Поваровской школе продолжают возводить в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного коомплекса МО]
На сегодняшний день строительная готовность пристройки, рассчитанной на триста учеников, к Поваровской школе в Солнечногорске составляет почти двадцать процентов. Об этом рассказали в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.
Сейчас на стройке задействовано почти шестьдесят рабочих, а также четыре единицы спецтехники. Завершаются монолитные работы, подрядчик приступил к укладке наружных стен.
Ожидается, что общая площадь пристройки составит около десяти тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено три этажа, на которых расположатся учебные классы, медицинский блок, пищеблок, спортивный и актовый залы.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что перед подмосковными подрядчиками стоит задача завершить капитальный ремонт всех школ к новому учебному году.