Пристройку к Поваровской школе продолжают возводить в Солнечногорске

На сегодняшний день строительная готовность пристройки, рассчитанной на триста учеников, к Поваровской школе в Солнечногорске составляет почти двадцать процентов. Об этом рассказали в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Сейчас на стройке задействовано почти шестьдесят рабочих, а также четыре единицы спецтехники. Завершаются монолитные работы, подрядчик приступил к укладке наружных стен.

Ожидается, что общая площадь пристройки составит около десяти тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено три этажа, на которых расположатся учебные классы, медицинский блок, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что перед подмосковными подрядчиками стоит задача завершить капитальный ремонт всех школ к новому учебному году.