Пристройку к школе возведут в Подольске к следующему году
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В 2025 году в Подольске достроят пристройку к школе № 29 имени П. И. Забродина, рассчитанную на 200 мест, сейчас подрядчик приступил к подготовительному этапу работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Площадь нового корпуса составит 4,2 тысячи квадратных метров, там разместят учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечно-информационный центр, медицинский блок, на прилегающей территории — спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Помимо этого, планируется обновить основное здание гимназии, которое построили в 1980 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.