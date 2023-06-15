«Притон искаженной истории»: центр Бориса Ельцина может стать иноагентом

По словам замминистра юстиции РФ Олега Свириденко, проверку начали по запросу одного из депутатов Госдумы. Расследование, в ходе которого будут собраны материалы, подтверждающие или опровергающие деятельность иноагента, займет примерно месяц.

«Ура, может, всю эту нечисть разгонят наконец-то»; «Правильно! Разогнать этот притон искаженной истории!» — написали некоторые пользователи Сети.

Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина, он же «Ельцин-центр», был создан для сохранения, изучения и публичного распространения исторического наследия первого президента России. Ряд граждан встали на защиту организации.

«Почему многие считают центр пропагандистами идей Ельцина? Там проходит много интересных лекций и кинопоказов, которые никак не связаны с его фигурой», — считает анонимный пользователь.

Ранее россияне осудили певицу Земфиру*, которая пыталась избавиться от статуса иноагента.

*признана Минюстом РФ иноагентом