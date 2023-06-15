«Притон искаженной истории»: центр Бориса Ельцина может стать иноагентом
Россияне высказались о возможном признании «Ельцин-центра» иноагентом
Фото: [Сенцов Александр, Чумичев Алекса]
Минюст РФ проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента, сообщает ТАСС.
По словам замминистра юстиции РФ Олега Свириденко, проверку начали по запросу одного из депутатов Госдумы. Расследование, в ходе которого будут собраны материалы, подтверждающие или опровергающие деятельность иноагента, займет примерно месяц.
«Ура, может, всю эту нечисть разгонят наконец-то»; «Правильно! Разогнать этот притон искаженной истории!» — написали некоторые пользователи Сети.
Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина, он же «Ельцин-центр», был создан для сохранения, изучения и публичного распространения исторического наследия первого президента России. Ряд граждан встали на защиту организации.
«Почему многие считают центр пропагандистами идей Ельцина? Там проходит много интересных лекций и кинопоказов, которые никак не связаны с его фигурой», — считает анонимный пользователь.
Ранее россияне осудили певицу Земфиру*, которая пыталась избавиться от статуса иноагента.
*признана Минюстом РФ иноагентом