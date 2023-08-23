«Притворная сделка»: выяснилось, почему показ «Барби» в России нарушает закон

В России анонсировали премьеру фильма «Барби», которую запланировали на начало сентября по схеме предсеансного показа. Специалисты рассказали, как отечественные кинотеатры пытаются обойти отсутствие прокатного удостоверения, и какое их за это ждет наказание.

Юрист в сфере интеллектуальной собственности и сопровождения бизнеса Лариса Гусева отметила, что показ фильма без прокатного удостоверения — это нарушение прав интеллектуальной собственности.

«Версия фильма, которую планируют к показу — пиратская, пусть и высокого качества и с профессиональным дубляжом, но лицензии на показ нет. Ответственность здесь — от 10 тыс. до пяти млн рублей штрафа. Также за нарушение порядка показа фильмов, предусмотренного российским законодательством, есть штраф для кинотеатров от 200 тыс. рублей, либо возможна приостановка деятельности до трех месяцев», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но кинотеатры, уточнила собеседница, прикрываются сторонними компаниями, которые арендуют залы для сеансов.

«Если очень сильно захочется пресечь предсеансное обслуживание, можно ввести ответственность для кинотеатров за предоставление в аренду залов, если они знают, что там будет показываться фильм, не имеющий прокатного удостоверения. По аналогии с ответственностью информационных посредников», — предложила юрист.

Еще одна лазейка, добавил адвокат Геннадий Нефедовский, — оформление показа как кинофестиваля или показа ленты в эфире. В таком случае, согласно закону, прокатное удостоверение не требуется, так как сеанс пройдет в рамках культурного обмена между РФ и иностранным государством.

Так или иначе, считает основатель и руководитель юридического консалтинга Анна Семионичева, продажу билетов на предсеансные показы под соусом другого фильма можно назвать притворной сделкой.

«Это ложная, недействительная сделка по гражданскому законодательству. То есть продается билет на фильм, условно, «Ромашка», но на самом деле главная идея этой продажи заключается в показе совершенно другой ленты. При этом все стороны, и кинотеатр, и потребитель, который покупает этот билет, понимают истинное значение этой сделки», — пояснила Семионичева.

Такая юридическая конструкция, по ее словам, позволяет признать, что происходит показ именно фильма «Барби», который попросту прикрывают другим мероприятием. Это нарушение закона.

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