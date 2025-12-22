«Приветственный пакет документов»: депутаты предложили выдавать все документы для новорожденных прямо в роддоме

В России может появиться новый стандарт для молодых родителей — все необходимые документы на новорожденного предлагают оформлять и выдавать прямо в роддоме до выписки. С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственной думы. Об этом сообщил ТАСС.

Законодатели направили в правительство предложение, цель которого — избавить семьи от бумажной волокиты в самый ответственный момент. По их мнению, молодая мать должна посвящать первые недели после родов восстановлению и заботе о младенце, а не посещению множества учреждений.

Предлагаемый пакет «первой необходимости» включает пять ключевых документов: свидетельство о рождении, подтверждение гражданства России, регистрацию по месту жительства, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Если инициативу поддержат, медицинские учреждения, принимающие роды, станут полноценными центрами предоставления государственных услуг для новорожденных. Окончательное решение теперь за правительством, которое должно оценить реализуемость проекта.

