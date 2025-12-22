«Родились вопреки желанию отца»: в Саранске выписали первый штраф за «склонение к аборту»

В Саранске вынесли первый в России штраф за «склонение к аборту». Мужчину наказали на 5 тыс. руб. после того, как он предложил своей бывшей девушке оплатить прерывание беременности. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мировой судья в Саранске оштрафовал жителя Мордовии по статье о «склонении к аборту». Это первый подобный прецедент в России. Поводом стало обращение в фонд «Женщины за жизнь» молодой матери, которая рассказала, что отец ее будущих детей предложил ей денежные средства для прерывания беременности, когда узнал, что ожидаются двойняшки.

По данным активистов, мужчина сначала признал свою вину, но в суде отказался от этих показаний. Суд счел доказательства достаточными и назначил ему административное наказание в виде штрафа размером 5 тыс. руб. Летом 2025 года женщина родила близнецов, которых назвала Богдан и Варвара.

Мордовия стала одним из первых регионов России, где несколько лет назад приняли местный закон, запрещающий «склонение» к прерыванию беременности. Юристы отмечают, что правоприменительная практика по таким нормам только формируется и этот случай может стать отправной точкой для аналогичных разбирательств в других регионах, где действуют похожие законодательные инициативы.

Ранее социальная реклама против прерывания беременности появилась на входах в армавирские храмы.