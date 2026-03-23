Прививка от страха: почему заразиться туберкулезом может каждый и как себя защитить

В рамках Недели профилактики инфекционных заболеваний эксперты регионального минздрава обратили внимание на самые устойчивые стереотипы, связанные с туберкулезом. Специалисты подчеркнули: болезнь не выбирает людей по социальному статусу, а ранняя диагностика и крепкий иммунитет помогают ей противостоять.

Вопреки распространенному мнению о беспомощности перед инфекцией, врачи объяснили, что хороший иммунитет является надежной защитой, а своевременное выявление заболевания значительно повышает шансы на полное выздоровление. Необоснованным назвали и скепсис в отношении профилактических мер: проба Манту и Диаскинтест позволяют обнаружить туберкулез на ранней стадии и начать лечение вовремя.

Особое внимание медики уделили опровержению устойчивого мифа о том, что туберкулез — удел исключительно социально неблагополучных граждан. Инфекция, как отметили специалисты, поражает людей вне зависимости от их социального положения, образа жизни и достатка.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса, подобные просветительские акции направлены на повышение настороженности населения и формирование ответственного отношения к своему здоровью.

