«Привык бояться родителей»: психолог объяснила, почему ребенок совершил преступление по указке украинцев

«Нужно перестать давить на детей, позволить им самостоятельно принимать решения, конечно, под контролем взрослых. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя в семье в безопасности и мог рассказать все родителям, не боясь наказания. Чтобы о таких ситуациях родители узнавали не от полиции и СМИ, а от самого ребенка. Надо выслушать ребенка, оказать ему поддержку. Строгость нужна, но мягкая, а не ломающая психику детей, не пугающая, когда дети себя чувствуют подавленно. Тогда такие ситуации можно предотвратить», — заключила собеседница издания.