«Привык бояться родителей»: психолог объяснила, почему ребенок совершил преступление по указке украинцев
Психолог Наумова раскрыла, почему школьник пытался совершить поджог в Ульяновске
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Пятиклассника, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, задержали в Ульяновске. По данным SHOT, ребенок получил указания от украинских спецслужб в популярном мессенджере. На допросе 12-летний школьник рассказал, что ему угрожали убийством всей семьи, если он не выполнит задание. По некоторым данным, его семья считается благополучной, ребенок не стоит на учете в ПДН.
Детский психолог Наталья Наумова рассказала, почему мальчик решился на преступление. По ее словам, такие ситуации чаще всего происходят с детьми, которые привыкли к подчинению.
«Именно командный тон и подчинение заставили мальчика себя так повести. Так ведут себя дети, которые привыкли подчиняться и которые боятся своих родителей. Такие дети не думают своим умом, а принимают решения под прессингом родителей», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт предположила, что незнакомые злоумышленники оказали на мальчика большое моральное давление.
«Мало того, что на него давили, так еще и начали запугивать. Скорее всего, с ним поговорили достаточно жестко, чтобы погрузить его в состояние страха. Ребенок поверил, что они убьют его семью. Однако мальчик не рассказал своим родителям о случившемся — это говорит о том, что в его семье принято замалчивать какие-то моменты, не говорить друг с другом откровенно», — пояснила Наумова.
Психолог уверена: чтобы избежать подобных ситуаций, родители должны научить детей думать самостоятельно.
«Нужно перестать давить на детей, позволить им самостоятельно принимать решения, конечно, под контролем взрослых. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя в семье в безопасности и мог рассказать все родителям, не боясь наказания. Чтобы о таких ситуациях родители узнавали не от полиции и СМИ, а от самого ребенка. Надо выслушать ребенка, оказать ему поддержку. Строгость нужна, но мягкая, а не ломающая психику детей, не пугающая, когда дети себя чувствуют подавленно. Тогда такие ситуации можно предотвратить», — заключила собеседница издания.
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