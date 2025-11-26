«Призрачный автомобиль»: россиянке выставили счет за BMW, который она не покупала

Жительница Саратова получила налоговый платеж за автомобиль, которым она никогда не владела. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщила «Лента.ру».

По информации источника, женщина начисление налога на автомобиль BMW E34 женщина обнаружила через портал «Госуслуги».

При проверке раскрылись шокирующие подробности. По официальным данным, россиянка якобы является владельцем этого транспортного средства уже 30 лет, хотя у нее никогда не было ни машины, ни водительского удостоверения. В документах на автомобиль было указано ее имя, но с другим адресом проживания.

При обращении в отделение МРЭО сотрудники ведомства сначала заявили, что женщина просто забыла о своем автомобиле. Однако дальнейшая проверка показала, что на ее имя оформлены целых четыре машины, о которых она не подозревала.

После процедуры снятия с учета спорного автомобиля женщине пришло уведомление из налоговой службы с требованием оплатить 29 тыс. руб. за последние три года якобы существовавшего владения машиной.

Россиянка обратилась с заявлением в полицию о факте мошенничества, но уголовное дело возбуждено не было. Теперь женщина боится, что в будущем ей могут прийти новые счета и претензии по другим фиктивно оформленным автомобилям.

