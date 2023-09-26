«Призрачный шанс выжить»: бойцы СВО спаслись благодаря опыту и смекалке водителя БМП

Русская смекалка не раз доказывала свою эффективность. За время спецоперации водитель БМП Андрей И. успел отлично овладеть своей боевой машиной. Недавно он чудом спасся благодаря быстроте реакции, опыту и той самой смекалке.

Во время одного из выходов Андрей ехал на точку и вдруг заметил вражеский танк, который шел наперерез. Конечно, при лобовом столкновении против танка машине пехоты противопоставить нечего, но экипаж солдата и не подумал сдаваться. Было принято решение маневрировать.

«Если танк ударит снарядом в лобовую, у БМП нет никаких шансов. Чтобы получить хотя бы призрачный шанс выжить, я развернул машину. Удар в заднюю часть уже не так опасен. Плюс было важно, какой снаряд запустят ВСУ», — объяснил боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Весь экипаж надеялся, что украинцы выстрелят кумулятивным, а не фугасным снарядом. И это при том, что кумулятивный при попадании внутрь предвещает страшную смерть, продолжает Андрей.

«Он образует вакуум — тело так сжимается, что внутренние органы выходят через уши, глаза и прочие отверстия. Но это актуально, только если помещение закрытое. Я же открыл люк, так что было не так страшно. А вот фугасный наверняка уничтожает осколками. Но пальнули кумулятивным», — отметил водитель «бэхи».

Машину прошило насквозь, один солдат вылетел из БМП на ходу, но встал и догнал свой экипаж. В итоге бойцы дотянули до лесопосадки. Они заползли поглубже в кусты, замаскировались ветками и листьями и тихо залегли.

«По нам пустили миномет, но не достали. Потом пошла пехота: ходили и переговаривались по-украински, но летняя густая растительность нас спасла, тем более что скоро стемнело. Так и спаслись», — резюмировал солдат.

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